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Синоптик предупредил об опасном ультрафиолетовом излучении

Синоптик предупредил об опасном ультрафиолетовом излучении

Высокий индекс УФ-излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал находиться в помещении в полуденные часы.

- В этом году и в центре европейской части России, и на юге европейской России, и на юге азиатской части страны очень высокие показатели ультрафиолетового излучения. <…> На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью. Особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией, Грузией, там даже зашкаливает на 10−11 условных единиц, — цитирует синоптика «ТАСС».

В частности, в Тульской области 1 июля прогнозируется высокий УФ-индекс:

Роман Вильфанд рекомендует россиянам на этой неделе выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, пользоваться солнцезащитными средствами.

Карту прогноза УФ-индекса можно посмотреть здесь.

 

УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет на карте.

При высоком значении УФ-индекса рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом.

При очень высоком индексе рекомендуется в полуденные часы оставаться в помещении.

В небольшом количестве УФ-излучение полезно для здоровья и играет важную роль в выработке витамина D. Однако чрезмерное воздействие УФ излучения связано с различными типами рака кожи, солнечными ожогами, ускоренным старением кожи, катарактами и другими болезнями глаз. Имеются также фактические данные о том, что УФ-излучение снижает эффективность иммунной системы.

Подробные рекомендации, как защититься от воздействия УФ-излучения, читайте тут.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:33 +3
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