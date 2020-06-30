Число участников викторины «Наша Конституция» приближается к 300 тысячам человек

Фото из архива Myslo.

По итогам пять дней в викторине «Наша Конституция» приняли участие 267 881 человек.

Самыми активными по-прежнему остаются жители Тепло-Огаревского, Чернского и Суворовского районов, к ним подтянулись участники из Белевского и Богородицкого, а вот ефремовцы и кимовчане, наоборот, снизили активность.

Подсчет анкет участников происходит ежедневно после закрытия участков для голосования, рядом с которыми размещаются пункты прима анкет. Все анкеты организаторы заносят в общий реестр под уникальными номерами. Анкеты с правильными ответами на все вопросы викторины примут участие в распределении более полутора тысяч подарков, среди которых смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, 10 машин и квартира в новостройке в Туле.

Принять участие в викторине, которая проходит в дни Общероссийского голосования, может каждый житель области, которому исполнилось 18 лет. Те, кто не получил анкету участника по месту работы или по месту жительства, может получить ее в пунктах приема анкет рядом с помещениями участков для голосования.

Ответив на вопросы викторины, необходимо указать свой номер телефона, опустить в брендированный ящик в пункте приема анкет часть анкеты с ответами, а отрывной талон оставить себе до оглашения имен победителей. Они станут известны 2 июля, когда в режиме онлайн члены оргкомитета распределят подарки среди знатоков.

Выступив с инициативой провести в дни Общероссийского голосования викторину «Наша Конституция», организатор интеллектуального конкурса - Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» - решил таким образом привлечь внимание жителей региона к истории конституционного права в России и содержанию Основного закона страны.

Подробная информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети «ВКонтакте».