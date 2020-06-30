В Советске открыли обновленный мемориал «Скорбящий воин и женщина»
Мемориал – знаковое место для города, сюда жители приходят, чтобы почтить память погибших родственников. Так что реконструкцию здесь ждали не одно десятилетие.
Мемориал «Скорбящий воин и женщина» появился в центре Советска в 1956 году, тогда воздвигли скульптуру и оборудовали братскую могилу с останками воинов 356-й стрелковой дивизии 50-й армии, павших в боях за освобождение щекинских деревень. С тех пор его ни разу не ремонтировали.
Жители жаловались на проблемы с работой Вечного огня. И по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место выехал секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев:
Николай Воробьев
30 июня мемориал торжественно открылся. Собравшиеся зажгли Вечной огонь, а пламя было доставлено с Первого Вечного огня, зажженного в СССР, из р. п. Первомайский.
Глава администрации МО Щекинский район Александр Гамбург:
Александр Гамбург
Галина Шереметьева
– Бабушка потеряла мужа и сына во время войны. Я помню, как она плакала здесь. Прошло много лет, и уже пять поколений нашей семьи приходят сюда, чтобы почтить память погибших. Спасибо за восстановление этого мемориала!