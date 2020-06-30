В Советске открыли обновленный мемориал «Скорбящий воин и женщина»

Мемориал – знаковое место для города, сюда жители приходят, чтобы почтить память погибших родственников. Так что реконструкцию здесь ждали не одно десятилетие.

Мемориал «Скорбящий воин и женщина» появился в центре Советска в 1956 году, тогда воздвигли скульптуру и оборудовали братскую могилу с останками воинов 356-й стрелковой дивизии 50-й армии, павших в боях за освобождение щекинских деревень. С тех пор его ни разу не ремонтировали.

Жители жаловались на проблемы с работой Вечного огня. И по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место выехал секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев:

Николай Воробьев – Я сразу понял, что памятник не должен оставаться в прежнем виде, особенно в Год памяти и славы: за десятилетия он разрушился, а Вечный огонь гас на ветру. Поэтому мы приняли решение провести реконструкцию. Реконструкция была комплексной, включала в себя ремонт скульптуры, постамента, на котором он расположен, обустройство лестницы, покрытие плиткой. Заменили и саму горелку Вечного огня. Была закуплена современная горелка с комплектом автоматики, она поддерживает пламя и в то же время экономично расходует топливо. Хочу выразить слова благодарности Алексею Дюмину за поддержку и внимание ко всем мемориальным комплексам в Тульской области.

30 июня мемориал торжественно открылся. Собравшиеся зажгли Вечной огонь, а пламя было доставлено с Первого Вечного огня, зажженного в СССР, из р. п. Первомайский.

Глава администрации МО Щекинский район Александр Гамбург:

Александр Гамбург – Мне хочется выразить слова благодарности всем, кто обратил внимание на этот объект, и тем, кто поспособствовал его ремонту за счет спонсорских средств. Жители Советска часто приходят сюда, поэтому мемориал по-настоящему важен для них.

Об этом говорили и жители. Галина Шереметьева вспомнила, как приходила к мемориалу в детстве: