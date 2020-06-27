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Еще четыре человека в Тульской области скончались от COVID-19
Фото из архива Myslo.

Еще четыре человека в Тульской области скончались от COVID-19

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 97 человек с коронавирусом.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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