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Торговые центры в Туле могут открыться через неделю
Фото из архива Myslo.

Торговые центры в Туле могут открыться через неделю

Об этом сообщили в ходе онлайн-конференции с предпринимателями 26 июня.

В ходе ВКС с предпринимателями председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов предположил, что тульские торговые центры могут открыться через неделю. Но при условии, если статистика по заболеваемости и другие критерии в регионе будут снижаться.

Напомним, ограничения по рекомендациям Роспотребнадзора будут снимать в три этапа. Сейчас Тула находится на 1-м этапе снятия карантинных мер.

Возможность перехода на следующий этап снятия ограничений оценивает Роспотребнадзор, выдавая рекомендации правительству. Подсчеты - чисто математические. По специальным формулам рассчитывают три коэффициента: распространения инфекции, свободного коечного фонда, охват тестирования. 

В конференции участвовала представитель Роспотребнадзора, которая сообщила, что по показателям охвата тестирования и свободных коек в больницах Тульская область за последние дни подросла, показатели увеличились на 10%. По заболеваемости коэффициент пока высок, но имеет твердую тенденцию к улучшению. 

Для снятия всех ограничений по торговле коэффициент заболеваемости должен быть не менее 0,5. Для открытия ТЦ – не более 0,8. Сейчас, по словам представителя Роспотребнадзора, в Туле эта цифра чуть больше 0,9.

Судя по высказываниям, и у представителей комитета по предпринимательству, и Роспотребнадзора, по вопросу открытия ТЦ есть основания для оптимизма. 

 

Сюжет: Бизнес, живи!
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