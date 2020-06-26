Волейбольная «Тулица» стала участницей Суперлиги

Фото из архива Myslo.

В Москве на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола принято решение расширить Суперлигу среди женских команд до 14 участниц. Таким образом, оба финалиста Высшей лиги «А» — наша «Тулица» и «Липецк» — получили право участия в турнире.

Это большое событие для тульского волейбола. «Тулица» возвращается в Суперлигу спустя 14 лет!

Президент клуба Николай Терехов поделился с Myslo эмоциями от этого события:

Николай Терехов - Важнейший день в моей жизни. Девять лет упорного труда, с 2016 года уверенный подъем благодаря помощи, поддержке и заботе нашего губернатора Алексея Дюмина. Вот он — яркий результат. «Тулица» в Суперлиге! Я поздравляю Тулу, всех болельщиков с тем, что сегодня в регион пришел волейбол высшей пробы.

Тренер команды Александр Перепелкин:

Александр Перепелкин - Буря эмоций! Мурашки по коже! Радость и тревога — вот то, что я сейчас испытываю. Клуб проделал колоссальный объем работы. Хочется всех поздравить и обнять! Впереди тяжёлый и интересный путь. Всем, кто переживал, поддерживал и сделал этот результат, огромное спасибо!

Старший тренер команды Анастасия Терехова:

Анастасия Терехова - Я счастлива! Мы к этому шли на протяжении многих лет. Доказали своим трудом, что достойны находиться среди элиты российского волейбола!

Капитан команды Марианна Носова:

Марианна Носова - Я очень рада, что «Тулица» будет выступать в Суперлиге. Это цель, к которой мы стремились. Клубом проделана колоссальная работа, он достоин быть в элитном дивизионе.

Напомним, из-за вспышки коронавируса этот сезон Высшей лиги «А», где выступала «Тулица», не был доигран. Федерация волейбола приняла решение распределить места по итогам предварительного этапа. Чемпионом стал «Липецк», а тулячки заняли второе место.