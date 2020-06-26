новости
новости
Регистрация
Волейбольная «Тулица» стала участницей Суперлиги
Фото из архива Myslo.

Волейбольная «Тулица» стала участницей Суперлиги

Большое событие для тульского спорта! Поздравляем команду и тренерский штаб!

В Москве на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола принято решение расширить Суперлигу среди женских команд до 14 участниц. Таким образом, оба финалиста Высшей лиги «А» — наша «Тулица» и «Липецк» — получили право участия в турнире.

Это большое событие для тульского волейбола. «Тулица» возвращается в Суперлигу спустя 14 лет!

Президент клуба Николай Терехов поделился с Myslo эмоциями от этого события:

Николай Терехов

- Важнейший день в моей жизни. Девять лет упорного труда, с 2016 года уверенный подъем благодаря помощи, поддержке и заботе нашего губернатора Алексея Дюмина. Вот он — яркий результат. «Тулица» в Суперлиге! Я поздравляю Тулу, всех болельщиков с тем, что сегодня в регион пришел волейбол высшей пробы.

Тренер команды Александр Перепелкин:

Александр Перепелкин

- Буря эмоций! Мурашки по коже! Радость и тревога — вот то, что я сейчас испытываю. Клуб проделал колоссальный объем работы. Хочется всех поздравить и обнять! Впереди тяжёлый и интересный путь. Всем, кто переживал, поддерживал и сделал этот результат, огромное спасибо!

Старший тренер команды Анастасия Терехова:
 

Анастасия Терехова

- Я счастлива! Мы к этому шли на протяжении многих лет. Доказали своим трудом, что достойны находиться среди элиты российского волейбола!

Капитан команды Марианна Носова:
 

Марианна Носова

- Я очень рада, что «Тулица» будет выступать в Суперлиге. Это цель, к которой мы стремились. Клубом проделана колоссальная работа, он достоин быть в элитном дивизионе.

Напомним, из-за вспышки коронавируса этот сезон Высшей лиги «А», где выступала «Тулица», не был доигран. Федерация волейбола приняла решение распределить места по итогам предварительного этапа. Чемпионом стал «Липецк», а тулячки заняли второе место.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:28 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Высшая лигаСуперлигаволейболТулица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лето, солнце, жара: как сохранить шикарную шерстку животного
Лето, солнце, жара: как сохранить шикарную шерстку животного
Тульских школьников приглашают на всероссийский «Выпускной-2020»
Тульских школьников приглашают на всероссийский «Выпускной-2020»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.