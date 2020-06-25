В Тульской области 82 новых случая коронавируса

За весь период заболели 6302 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

81 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода, выздоровели 6342 человека.

Всего в стране выявлено 613 994 случая коронавируса. Зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровели 375 164 человека.