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Погода в Туле 24 июня: облачно, мелкий дождь, до +27 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 24 июня: облачно, мелкий дождь, до +27 градусов

Синоптики прогнозируют умеренный северный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Преимущественно без осадков (до 0,2 мм за сутки).

Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +12 градусов, днём – 22-27 выше нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +6
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