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В тульской колонии теперь делают мыло
Фото пресс-службы УФСИН.

В тульской колонии теперь делают мыло

Линия позволяет производить 300 кг мыла в час.

Новый вид производства освоили в исправительной колонии № 2. Учреждение приобрело и смонтировало оборудование для производства хозяйственного и туалетного мыла. Вся продукция прошла обязательную сертификацию и выпускается по ГОСТу.

Теперь в колонии будут выпускать мыло — кусочками по 50, 100 и 200 граммов. 

В продажу такое мыло не поступит: продукция производятся для «внутрисистемных нужд» — в учреждения ФСИН Тульской области и ряда других территориальных органов ФСИН России.

Как отметили в пресс-релизе УФСИН, «выпускаемая продукция входит в состав дорожного набора, используемого для личной гигиены осужденных, подозреваемых и обвиняемых обоих полов. Собственное производство хозяйственного мыла позволит существенно снизить себестоимость комплектующих для наборов».

Приобретение и эксплуатация нового оборудования позволили дополнительно создать на производственном участке ИК-2 рабочие места и привлечь к труду, в первую очередь, тех осужденных, которые имеют исполнительные листы.

 

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Автор: Юлия Королева
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