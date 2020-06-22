В Тульской области до 30 июня продлили обязательную самоизоляцию граждан 65+

22 июня губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня. Это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, а также иным категориям, установленным указом Губернатора Тульской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ для работающих граждан этой категории будут предоставляться больничные листы.

С полным текстом дополнений можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/146181999-146183316.pdf