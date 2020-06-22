Тульские волонтёры-медики поблагодарили врачей цветочной клумбой

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Цветы в форме слова «спасибо» были высажены рядом с травматологическим корпусом Ваныкинской больницы.

В рамках #Спасибоврачам акции тульские волонтеры-медики высадили цветы в форме слова «спасибо» на территории Ваныкинской больницы. Акция проходит во всех регионах страны и призвана поддержать медиков, поблагодарить их за тяжелый и самоотверженный труд.

В посадке цветов также приняли участие главный врач Ваныкинской больницы Ирина Рублевская и сотрудники учреждения. Она поблагодарила волонтеров за подарок и отметила, что оформленная клумба с цветами поднимет настроение и медработникам, и пациентам.