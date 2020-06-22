новости
новости
Регистрация
Тульские волонтёры-медики поблагодарили врачей цветочной клумбой
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские волонтёры-медики поблагодарили врачей цветочной клумбой

Цветы в форме слова «спасибо» были высажены рядом с травматологическим корпусом Ваныкинской больницы.

В рамках  #Спасибоврачам акции тульские волонтеры-медики высадили цветы в форме слова «спасибо» на территории Ваныкинской больницы. Акция проходит во всех регионах страны и призвана поддержать медиков, поблагодарить их за тяжелый и самоотверженный труд.

В посадке цветов также приняли участие главный врач Ваныкинской больницы Ирина Рублевская и сотрудники учреждения. Она поблагодарила волонтеров за подарок и отметила, что оформленная клумба с цветами поднимет настроение и медработникам, и пациентам.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
спасибо врачамакцияволонтеры-медики
Место
ТулаВаныкинская больница

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области до 30 июня продлили обязательную самоизоляцию граждан 65+
В Тульской области до 30 июня продлили обязательную самоизоляцию граждан 65+
Какие улицы Тулы останутся без света 23 июня
Какие улицы Тулы останутся без света 23 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.