Погода в Туле 23 июня: ливни, грозы и до +20

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность, местами сильный дождь (до 35 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.