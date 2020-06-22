новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 23 июня: ливни, грозы и до +20

Погода в Туле 23 июня: ливни, грозы и до +20

Синоптики обещают облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность, местами сильный дождь (до 35 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
погодапрогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер
МЧС: на Тулу идут грозы и сильный ветер
В Тульской области до 30 июня продлили обязательную самоизоляцию граждан 65+
В Тульской области до 30 июня продлили обязательную самоизоляцию граждан 65+
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.