Алексей Дюмин обратился к жителям в связи с Днем памяти и скорби

– Сегодня граждане нашей страны вспоминают одно из самых трагических событий в ее истории — начало Великой Отечественной войны.

79 лет назад Советский Союз был вероломно атакован фашистскими захватчиками. Четыре года суровых испытаний и тяжелейших сражений за каждую пядь родной земли стоили нашему народу миллионов жизней, десятков тысяч разрушенных городов и деревень.

В этот день, 22 июня, мы вспоминаем всех, кто принял на себя страшный удар военных лет, кто бился насмерть на фронте и без сна и отдыха трудился в тылу. Склоняем головы в память о тех, кто погиб в бесчисленных боях, под бомбежками и артобстрелами, в концлагерях, на оккупированных территориях и в блокадном Ленинграде.

Великая Отечественная война стала жестокой проверкой единства, отваги и стойкости наших предков. И они героически прошли ее, преодолели невиданные тяготы и сокрушили врага.

Мы никогда не забудем их.

Вечная слава народу-победителю!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.