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В ночь на 22 июня в Туле выложили картину из 10 тысяч свечей
Фото пресс-службы правительства Тульской области. Видео TulaLife

В ночь на 22 июня в Туле выложили картину из 10 тысяч свечей

Накануне Дня памяти и скорби на площади Победы в Туле прошла акция «Огненные картины войны».

Из 10 тысяч зажженных свечей «Волонтеры Победы» выложили картину, посвященную 16-летнему стахановцу Ивану Чернышову.

В ночь на 22 июня жители региона выходили со свечами на балкон и зажигали фонарики мобильных телефонов в окнах своих домов в память о воинах, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Фото горящих «Свечей Памяти» можно установить на своем профиле в социальных сетях с хештегами #Свечапамяти71 и #Мыпомним.
Проекция «Свечи Памяти» транслировалась на здании.
 

«В этом году изменился формат ежегодной акции, но смысл остался прежним — глубокое уважение и почет всем, кто оказался лицом к лицу с опустошающей войной и сделал все для того, чтобы мы жили сейчас», — сказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

22 июня в регионе в четвертый раз пройдет акция «Красная гвоздика». За символическую плату любой желающий может приобрети значок в виде красной гвоздики. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений» для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
 
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