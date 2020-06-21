Где в Туле 22 июня не будет электроэнергии

22 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Марата, 24;

6-й пр-зд, 19−40;

4-й Речной пр-зд, 1−10;

3-й Речной пр-зд, 1−11;

ул. Речная, 11−16;

12-й пр-зд, 10−19;

11-й пр-зд, 24−40 (чётн.), 21−37 (нечётн.);

8-й пр-зд, 27;

9-й пр-зд, 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);

10-й пр-зд, 22−39;

пр-зд Верхний;

ул. Батищева, 2−14 (чётн.);

пр-зд Батищева, 1−21 (нечётн.), 2−14 (чётн.);

пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8;

пер. Комбайновый, 2−12 (чётн.), 3−11 (нечётн.), 11-а;

ул. Кутузова, 69−95 (нечётн.);

ул. Нестерова, 42−62 (чётн.), 47−61 (нечётн.), 30−40 (чётн.), 39−45 (нечётн.);

ул. Панфиловцев, 26, 30−44 (чётн.), 25−37 (нечётн.);

ул. Краснодонцев, 38−59, 28−38 (чётн.), 29−37 (нечётн.), 28-а, 28-б;

ул. Белинского, 34−52 (чётн.), 39−57 (нечётн.)

пер. Городской, 1−13 (нечётн.), 2−40 (чётн.);

ул. Ак. Павлова, 55, 57;

ул. Пархоменко, 47, 48;

ул. Мезенцева, 25;

п. Михалково: ул. Белоусова, 2−30 (чётн.), 11−27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 34−50 (чётн.); ул. Кольцова, 14−56 (чётн.), 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 46-а, 30-а.