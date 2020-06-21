Где в Туле 22 июня не будет электроэнергии
Публикуем список адресов.
22 июня специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Марата, 24;
- 6-й пр-зд, 19−40;
- 4-й Речной пр-зд, 1−10;
- 3-й Речной пр-зд, 1−11;
- ул. Речная, 11−16;
- 12-й пр-зд, 10−19;
- 11-й пр-зд, 24−40 (чётн.), 21−37 (нечётн.);
- 8-й пр-зд, 27;
- 9-й пр-зд, 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);
- 10-й пр-зд, 22−39;
- пр-зд Верхний;
- ул. Батищева, 2−14 (чётн.);
- пр-зд Батищева, 1−21 (нечётн.), 2−14 (чётн.);
- пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8;
- пер. Комбайновый, 2−12 (чётн.), 3−11 (нечётн.), 11-а;
- ул. Кутузова, 69−95 (нечётн.);
- ул. Нестерова, 42−62 (чётн.), 47−61 (нечётн.), 30−40 (чётн.), 39−45 (нечётн.);
- ул. Панфиловцев, 26, 30−44 (чётн.), 25−37 (нечётн.);
- ул. Краснодонцев, 38−59, 28−38 (чётн.), 29−37 (нечётн.), 28-а, 28-б;
- ул. Белинского, 34−52 (чётн.), 39−57 (нечётн.)
- пер. Городской, 1−13 (нечётн.), 2−40 (чётн.);
- ул. Ак. Павлова, 55, 57;
- ул. Пархоменко, 47, 48;
- ул. Мезенцева, 25;
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2−30 (чётн.), 11−27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 34−50 (чётн.); ул. Кольцова, 14−56 (чётн.), 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 46-а, 30-а.
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