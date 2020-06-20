Чинить обувь, летать и помогать детям с ОВЗ: на что тульские НКО получили гранты Президента

На конкурс в этом году было подано рекордное количество проектов — 11 085. Из них 2 402 по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей.

По количеству победителей лидируют грантовые направления «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (404 проекта на 603 млн рублей), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (335 проектов на 638 млн рублей) и «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (304 проекта на 522 млн рублей). 511 проектов тематически связаны с преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции и помощью людям из групп риска заражения ею, объем финансирования этих инициатив составит 1,2 млрд рублей.



В числе победителей — 16 проектов из из Тульской области:

Тульский морской музей (Тульская региональная общественная организация «Экспедиция морских и подводных исследований«). Размер гранта — 495 943 рублей.

В рамках действующая в Туле на базе молодежного центра «Спектр» общественная экспозиция «Тульский морской музей» будет пополнена моделями парусных судов XVIII—XIX вв. , копиями художественных произведений на морскую тематику, фотовыставкой о прошлом и настоящем «морских» организаций в Туле.

Для расширения выставочного пространства планируется установить дополнительные витрины, подиумы, светильники. В честь 250-й годовщины победы русского флота в Хиосском и Чесменском морских сражениях в экспозицию будет включена масштабная копия одного из живописных полотен, посвященных данным событиям. Деятельность по проекту включает в себя проведение экскурсий и участие в подводных исследованиях. Совместно с Тульским областным отделением Русского географического общества и Калужским областным краеведческим музеем-заповедником члены организации осмотрят остатки деревянного судна начала XX века, обнаруженного в реке Оке в 2019 году и впоследствии создадут его полную копию для экспозиции «Тульский морской музей».

Посетить экспозицию смогут все желающие. Освещение проекта в СМИ привлечет внимание к музею тысяч людей и позволит в перспективе обратить на него более пристальное внимание городских и региональных властей для оказания поддержки и изменения его статуса.

Просветительский проект Just science! (ТРОО «Общество изучения культурного наследия тульского региона»). Размер гранта — 2 980 796 рублей.

«Just science!» — просветительский проект научно-популярной направленности, включающий в себя систему проектных решений по популяризации научного знания, выявлению и поддержке молодежных образовательно-исследовательских инициатив, развития у старших школьников и студентов «гибких» навыков (soft skills): навыки презентации и самопрезентации, разработки и продвижения медиа-контента, ораторского искусства, эффективной коммуникации, командной работы, проектной деятельности.

Проект включает в себя всероссийский фестиваль «Just science!»: создание школы «Science Slam» для старшеклассников и студентов младших курсов, направленной на развитие навыков презентации, самопрезентации, ораторского искусства, публичных выступлений; организация научной медиа-академии для студентов и магистрантов, направленной на развитие навыков разработки и создания просветительского медиа-контента, грамотной коммуникации с аудиторией, продвижения проектов в соцсетях; создание «Лиги научных квизов» — серии интеллектуальных викторин в очном и онлайн-форматах.

Кроме этого планируется проведение Всероссийского конкурса творческих работ по популяризации научного знания (видео, подкаст, статья), выпуска электронных научных изданий: журналов «Время науки» и «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», проведение школьных, университетских и городских научных поединков в формате «Science Slam» и создание научно-популярного портала «Just science!» (сайт и сообщества в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук).

Интерактивный экологический проект «Экология в твоих руках!» (ТРОО «Экологическая защита»). Размер гранта — 499 069 рублей.

Интерактивный экологический проект «Экология в твоих руках!» направлен на создание условий для повышения уровня экологической культуры и грамотности, формирование экологического мышления и поведения учащихся общеобразовательных учреждений Тульской области:

— проведение интерактивных занятий, конкурсов, мастер-классов, направленных на формирование экологических компетенций учащихся третьих классов 4-х общеобразовательных учреждений г. Тулы и г. Новомосковска;

— внедрение системы раздельного сбора вторичного сырья (пластик, макулатура) и отработанных батареек, направленное на формирование культуры обращения с отходами учащихся 1−11 классов, на базе 4-х общеобразовательных учреждений г. Тулы и г. Новомосковска;

— проведение детского экологического фестиваля «Экология в твоих руках!», приуроченного к Дню защиты окружающей среды и Дню защиты детей.

«#Мамавцентре» — Клуб помощи женщинам воспитывающим детей-инвалидов (ОО помощи семьям, имеющим детей-инвалидов «Феникс» Новомосковска Тульской области). Размер гранта — 499 150 рублей.

Проект «#Мамавцентре» направлен на улучшение качества жизни женщин, воспитывающих детей-инвалидов и их семей. Для них будет организованы групповые консультации с психологом и группы правильного питания с тренером-диетологом. Для улучшения эмоционального фона мамы смогут посетить занятий арт-терапией и сеансы массажа.

Для детей-инвалидов в рамках проекта будут проводиться коррекционные, развивающие занятия по сенсорной интеграции с инструктором, которые могут совпадать по времени с сеансами массажа матери, что позволит маме временно абстрагироваться и просто отдохнуть. В проекте примут участие 20 семей (мама+ребенок).

Тульская областная межнациональная Спартакиада — Спорт объединяет! (ТРООО содействия сохранению и развитию исторической, духовной, культурной общности езидов (народ, в основном проживающий на севере Ирака, субэтнос курдов) «Езидский конгресс«). Размер гранта — 386 580 рублей.

Проект «Тульская областная межнациональная Спартакиада — Спорт объединяет!» посвящен укреплению межнационального и межконфессионального согласия в нашем регионе. Мероприятия, которые будут проходить в рамках проекта, направлены на развитие национальной терпимости среди всех слоев населения, формирование у участников и зрителей толерантности, дружеских отношений, пропаганду здорового образа жизни. К участию в мероприятиях проекта приглашаются совершеннолетние граждане, проживающие на территории Тульской области. Спартакианада пройдет на территории спортивного городка Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова .

Небо без границ (РОО «Федерация парашютного спорта тульской области«). Размер гранта — 498 300 рублей.

Программа направлена популяризацию парашютного спорта в Туле и Тульской области среди молодёжи и пропаганду здорового образа жизни. В процессе реализации программы не менее 150 подростков смогут обучиться укладке парашютов себе на прыжок, не менее 50- испытать ощущение свободного падения в аэротрубе, не менее 100 — выполнить свой 1-й самостоятельный прыжок с парашютом.

Скажем НЕТ наркотикам (некоммерческое партнерство по проведению спектаклей по ОБЖ «Арт-Союз»). Размер гранта — 949 625 рублей.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения Тульской области и для снижения их интереса к наркотическим и психотропным веществам будет создан проект «Скажем НЕТ наркотикам».

Главная идея проекта — создание и показ спектакля «Скажем «НЕТ» наркотикам» с целью объяснения страшного вреда здоровью от употребления наркотиков с одной стороны и пропаганды здорового образа жизни- с другой стороны. Спектакль будет предназначен для учащихся 5−11 классов. Показан спектакль будет с 1 августа по 30 декабря в 148 школах и оздоровительных лагерях Тулы и области.

Межрегиональный турнир «Оружейная столица» (РОО спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России»). Размер гранта — 2 895 153 рубля.

В 2020 году планируется проведение двух соревнований по стрельбе:

1. Турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач — 22−23 июля

2. Первенство по практической стрельбе из пневматического оружия — 24 июля. Турнир по стрельбе в данном формате проводится второй год подряд.

Чинить нельзя выбрасывать (Тульское региональное общественное Движение поддержки семьи «МамКомпания»). Размер гранта — 259 350 рублей.

Проект «Чинить нельзя выбрасывать», с одной стороны, призван показать семьям как можно оптимизировать расходы на детскую одежду обувь, сократив расходы на их починку в ателье, научив мелкому ремонту самостоятельно. С другой — популяризует идею потребления zero wast. Ведь многие вещи могут получить вторую жизнь, а не отправиться на мусорный полигон. И часто это можно сделать самостоятельно, не обращаясь в ателье, если есть доступ к специализированному оборудованию и возможность научиться.

В рамках проекта будет закуплено специальное оборудование и необходимые принадлежности для мелкого ремонта и перешива одежды, а также альтернативных способов использования использовать в быту вещей, ставших ненужными.

Мастерские будут проходить 1 раз в месяц, в том числе в рамках крупного городского мероприятия — благотворительного экологического ЧУЛАНА.

Путь к успеху! (Ассоциация педагогических работников Тульской области по содействию развития региональной системы образования). Размер гранта — 486 732 рубля.

Проект направлен на разработку и апробацию системы развития творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ с помощью дистанционных форм образования. В настоящее время в Тульской области около 4000 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Участие в проекте поможет им создать созданию ситуации успеха и поддержит развитие их творческих способностей, сближению всех членов семьи вокруг значимого дела по выполнению творческой работы и представлению ее на выставке. В рамках проекта будут обучены работе с детьми с ОВЗ и их родителями в онлайн-режиме 10 педагогов, которые будут заниматься на начальном этапе не менее чем с 60 семьями из городской и сельской местности.

Дорога домой. Комплекс мер по социокультурной адаптации мигрантов. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия (ТРНОО «Молдавский центр»). Размер гранта — 498 916 рублей.

В ходе проекта будут проведены мероприятия по правовой, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (лекционные занятия с мигрантами из Молдовы по основам конституционного строя и правовому регулированию миграционных отношений в РФ. В рамках мероприятий по культурной адаптации и интеграции мигрантов в сентябре 2020 года пройдет День молдавской культуры в Тульской области и концерт молодых исполнителей, приуроченный ко Дню национального языка в Республике Молдова — Лимба Ноастрэ, с участием представителей, школ и колледжей культуры и искусства Тульской Области.

Проект «Только вперёд!». Эффективные программы помощи, направленные на улучшение качества жизни особых семей (ТРОО содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!«). Размер гранта — 3 128 199 рублей.

Социальный проект, направленный на улучшение качества жизни детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) в возрасте от 7 до 18 лет и их семей. В рамках проекта будут проведены групповые занятия различной направленности (театральная, хозяйственно-бытовая, тренинги общения, творческие мастерские, мастер-классы различной тематики, как в Центре для особых детей и подростков, так и в культурно-развлекательных учреждениях Тулы, летний городской интенсив) и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом, занятия по сенсорной интеграции, адаптивной физкультуре, танцам и игровой деятельности.

Также проектом предусмотрено повышение квалификации специалистов и родителей, сертифицированный тренинг «Управление кризисным поведением»; IXМеждународная конференция «Аутизм. Вызовы и решения»; различные онлайн-курсы и семинары и многое другое.

Ветер перемен (АНО авиационно-спортивный технический клуб «Пилот 71»). Размер гранта — 2 956 482 рубля.

Проект нацелен на реализацию уникальных и индивидуальных способностей подростков, общедоступность авиации среди молодёжи. К участию проекте будут привлечены подростки допризывного возраста, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов возраста с 14 лет. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе на территории аэродрома Мясново. Участники совершат парашютные прыжки, познакомятся со сверхлегкими летательными аппаратами, спортивными автомобилями, пройдут штурманскую подготовку, научаться основам рукопашного боя, навыкам обращения с оружием и др. Для ребят будут организованны соревнования по военно-парашютному многоборью, стрелковые турниры, чтобы каждый подросток выбирал себе занятие по душе. Самые активные подростки проекта пройдут полное обучение по тому виду спорта, которому они отдадут предпочтение. Учебное оборудование, приобретенное в рамках проекта, даст возможность, каждому ребенку почувствовать себя пилотом, настоящего летательного аппарата, даже для тех кто боится высоты. Именно в игровой форме — это будет доступно детям любого возраста.

Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан (АНО «Детско-юношеский спортивный клуб «Чемпион»). Размер гранта — 1 636 730 рублей.

Проект направлен на физическое воспитание подрастающего поколения, приобщение к здоровому образу жизни и развитию правильных духовных ценностей у детей, подростков и молодежи посредством регулярных занятий дзюдо и самбо. Он охватит детей от 4 до 18 лет. В рамках этой кампании планируется открытие нового спортивного объекта в Зареченском районе города и проведение на его базе регулярных тренировочных занятий (порядка 1300 в течение проекта), проведение ряда мастер-классов и открытых тренировок с привлечением ведущих специалистов в области дзюдо, именитых спортсменов экстра-класса, организация пяти турниров различного масштаба (от городских до межрегиональных), организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря.

Отличительная особенность клуба в том, что двое тренеров являются сами людьми с инвалидностью по зрению, членами Паралимпийской сборной России по дзюдо, они на собственном примере показывают детям, что регулярные занятия спортом помогут им стать здоровыми, но и помогут реализоваться в жизни, достичь желаемых целей.

Начинаем говорить (ТРОО содействия лицам с ОВЗ «Трисомик»). Размер гранта — 2 188 938, рублей.

Проект «Начинаем говорить» поможет создать систему логопедической помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, а также позволит создать индивидуальную коррекционную программу по развитию речи и коммуникации для каждого ребенка с синдромом Дауна в этом проекте. Реализация проекта позволит создать макет долгосрочной помощи, включающий в себя различные аспекты развития ребенка с синдромом Дауна. Проект направлен на оказание логопедической коррекционной помощи не менее 17 семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна в возрасте от 4 до 14 лет.

Стратегии ресурсной поддержки родителей в практике оказания ранней помощи детям с тяжелыми множественным нарушениями развития (ассоциация детских психологов и специальных педагогов в помощь детям с особенностями развития «содействие»). Размер гранта — 2 975 168 рублей.

Сфера деятельности – семейно-центрированная ранняя помощь детям, имеющим тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР).

Основная идея проекта состоит в том, что ресурсная поддержка родителей детей с ТМНР является условием и целью эффективной ранней помощи. Вторая идея проекта заключается в том, что реализация ранней помощи по технологии домашнего визитирования является базовой стратегией ресурсной поддержки родителей детей с ТМНР.

В качестве ресурсной поддержки самих специалистов в Туле будут проведены новаторские обучающих курсов и супервизии ведущих центров ранней помощи – Института раннего вмешательства и Социальной школы «Каритас», Центра «Пространство общения».

Проект призван акцентировать внимание специалистов и родителей детей с ТМНР на необходимости обеспечения ресурсности в повседневной жизни и взаимодействии с детьми, распространить и внедрить в практику ранней помощи эффективные стратегии поддержки родителей, партнерского взаимодействия и сотрудничества, обеспечить доступность для родителей информационных ресурсов о надежных сервисах.