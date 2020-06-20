фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Пять человек пострадали в ДТП под Щекино
Машина улетела в кювет и перевернулась.
20 июня в 14:49 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 13-ом км автодороги «Щекино-Селиваново».
Как сообщили в Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения. Там машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали 5 человек – водитель и его пассажиры.
Другие статьи по темам
Событие