Пять человек пострадали в ДТП под Щекино

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Машина улетела в кювет и перевернулась.

20 июня в 14:49 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 13-ом км автодороги «Щекино-Селиваново».

Как сообщили в Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения. Там машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали 5 человек – водитель и его пассажиры.