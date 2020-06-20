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Пять человек пострадали в ДТП под Щекино
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пять человек пострадали в ДТП под Щекино

Машина улетела в кювет и перевернулась.

20 июня в 14:49 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 13-ом км автодороги «Щекино-Селиваново».

Как сообщили в Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения. Там машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали 5 человек – водитель и его пассажиры.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:37 +1
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