Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 июня
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области 85 новых случаев коронавируса. Это жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
За всё время статистика в регионе такова:
Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Щекино, Ефремове и Киреевске
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:45, 33 16290 1
вчера, в 11:59, 4 9354 0
вчера, в 10:35, 14 12414 0
вчера, в 10:28, 29 10836 -2
Другие статьи по темам
Место