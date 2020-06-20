Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 июня

За сутки в Тульской области 85 новых случаев коронавируса. Это жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За всё время статистика в регионе такова:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Щекино, Ефремове и Киреевске