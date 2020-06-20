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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 июня

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 июня

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области 85 новых случаев коронавируса. Это жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За всё время статистика в регионе такова:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Щекино, Ефремове и Киреевске

 

Детализация по населенным пунктам:

 

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

 

Сюжет: Коронавирус
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