«Раздолжнители», посредники, форекс-дилеры: 5 самых популярных схем обмана

Центральный банк зафиксировал всплеск активности финансовых мошенников, которые активизировались на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, временного снижения доходов граждан, меняющейся новостной повестки и общей нервозной обстановки. «Черные» кредиторы, финансовые пирамиды, нелегальные форексеры, «раздолжнители» и разного рода «помощники» обманывают граждан, предлагая свои услуги.

«Черные» кредиторы

Они предлагают потенциальным клиентам «деньги без справок и поручительств», пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, а банки в кредите могут отказать. Иногда мошенники маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с ломбардом, но заключают договор по предоставлению денег от ИП, выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено. Обращаться к нелегалам опасно: они завышают процент по займу, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий.

Финансовые пирамиды

Последователи Мавроди предлагают вложить деньги в «портфель акций» и заработать на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и «китайские индексы», и акции авиакомпаний. Продолжают появляться сайты и платформы, предлагающие разбогатеть на криптовалютах, технологических инновациях и пр. Помните, что покупать акции и присутствовать на бирже можно только через легальных брокеров. Их перечень также есть на сайте Банка России cbr.ru.

Подпольные форекс-дилеры

Махинаторы такого толка заманивают на обучение игре на бирже либо предлагают освоить профессию трейдера. Для этого они создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, показывающими «рост доходов». Все выглядит довольно убедительно. «Трейдеры» долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно «играют» на рынке, продолжая отдавать средства на обучение. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Доверив им свои средства, граждане практически всегда лишаются денег. Сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке «Форекс» имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте ЦБ.

«Посредники»

Финансовые помощники и консультанты за деньги обещают добиться одобрения кредита либо проанализировать или даже «внести правки» в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа. На финансовом рынке действительно существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут, как и исправить кредитную историю. Кстати, проанализировать свою кредитную историю можно самостоятельно, тем более два раза в год получить ее можно бесплатно.

«Раздолжнители»

Эти специалисты за вознаграждение обещают помочь решить все проблемы с кредитором и списать долги. Они убеждают, что могут выкупить долг «по оптовой цене», оказать юридическую помощь либо просто «договориться» с кредитором или коллекторами, используя некие «связи». Либо вводят в заблуждение, обещая получить «кредитные каникулы» для заемщика, вводя его в заблуждение, что долг списывается. Доверяя деньги за сомнительные услуги таким посредникам, человек может лишь ухудшить свою финансовую ситуацию. Получив деньги за услугу, «раздолжнитель» бесследно исчезает, а даже если он и возьмется за переговоры с кредитором, то может быть потеряно время, и заемщику помимо кредита будет необходимо оплатить пени и штрафы.

Заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин: