Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет со зрителями: кого и на каких условиях пустят на трибуны

20 июня на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет матч 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и московским «Спартаком».

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и согласно приложению к регламенту чемпионата на этой игре трибуны должны быть заполнены максимум на 10%.

Право в посещении матча получат владельцы сезонных абонементов. Вход на стадион будет осуществляться по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. То есть пройти на стадион по чужому абонементу будет невозможно.

Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота.

Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом будет измеряться температура тела.

Зрители с повышенной температурой (более 37°) на стадион допускаться не будут. Замер проведут и у болельщиков, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте.

Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты приобрести их можно в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча.

Согласно требованиям Роспотребнадзора размещение зрителей будет проводиться с учетом правил социальной дистанции (1,5−2 метра).

Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. Согласно регламенту о возобновлении чемпионата 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую зону» и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами на 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные ворота.

С учетом эпидемиологической ситуации в регионе и предложений главного санитарного врача Тульской области условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.

С целью комфортного прохождения процедуры замера температуры и досмотра клуб просит болельщиков заблаговременно прибыть на стадион. Начало матча в 16.30.

Если у вас остались вопросы, пишите на почту tickets@arsenaltula.ru.

ПФК «Арсенал» приносит извинения, что в связи с объективными обстоятельствами невозможен допуск на домашние матчи всех желающих.