Как найти для пикника место без клещей и почему клеща нужно обнаружить за час?
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности — клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям, его пик приходится на июнь. Роскачество делится советами экспертов про клещей.
- Клещи могут выжить под водой в течение 3 недель. Поэтому не смывайте клеща в туалете. Он, скорее всего, переживет это. И кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш.
- Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности — предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после дождя.
- Клещ может выжить в доме в течение нескольких дней. С одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты.
- Вакцинация не защищает от клещей! Вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита.
Эпидемиолог, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура:
Елена Бабура
— Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх. Сидят на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение «жертвы» — человека или животного, — поясняет Елена Бабура. — Клещи цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Медленно, но верно они находят нужное место на теле.
В пятку не вопьются, любимые места клещей — пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове.
С того момента, как маленькое членистоногое пройдет свой путь, в среднем проходит час-полтора. Это как раз то время, за которое его можно обнаружить. Впивается клещ безболезненно — в слюне есть анальгетик и «цемент», а на ротовой полости крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова. В первую же секунду укуса вирус из слюны клеща заражает кровь.
Педиатр, аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова:
— Список инфекций, которые нам могут передать клещи длинный, на первом месте стоит клещевой вирусный энцефалит. Это инфекция, при которой поражается вещество головного мозга. Летальность — от двух процентов (среднеевропейский подтип вируса) до 20 процентов (дальневосточный подтип вируса). К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Риск развития воспаления мозговых оболочек и вещества головного мозга выше у ослабленных пациентов — в группе риска дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. К счастью, против клещевого энцефалита разработаны вакцины.
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте, советуют специалисты Роспотребнадзора.
Снимать самостоятельно клещей нужно очень осторожно, чтобы хоботок, которым он впился в кожу, не остался в ней. Это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами.
Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата поверните тело кровососа вокруг оси и извлеките. Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этой цели средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После чего хорошо промойте руки с мылом. Если на месте укуса клеща осталась черная точка — ротовой аппарат, обработайте это место 5% йодом.
Если вы заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям.
Эпидемиологи утверждают, что многие из числа укушенных пострадали не в лесу, а на придомовых территориях и дачных участках. Клещи могут приехать прямиком в ваш дом на животных — собаках и кошках, их могут принести гости на одежде или с полевыми цветами, ветками.
— Антиклещевые спреи или лосьоны — хороший способ защиты. Главное — читать инструкцию, — советует Екатерина Морозова. — В ней помимо возрастных ограничений, указывается время, в течение которого действует средство, а разбег большой — от 30 минут до нескольких часов. Даже при использовании этих средств, проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора. Прежде всего, внимательно смотрите складки кожи: клещи любят теплые и влажные места.
Помните, что легче увидеть насекомое на светлой одежде.
Исследовать клеща на инфекции можно в лабораториях (платно):
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37−39−56);
- ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21−23−69).
Если на месте присасывания образовалось красное пятно, повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.