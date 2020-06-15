Как найти для пикника место без клещей и почему клеща нужно обнаружить за час?

Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности — клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям, его пик приходится на июнь. Роскачество делится советами экспертов про клещей.

факты о клещах

Клещи могут выжить под водой в течение 3 недель. Поэтому не смывайте клеща в туалете. Он, скорее всего, переживет это. И кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш.

Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности — предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после дождя.

Клещ может выжить в доме в течение нескольких дней. С одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты.

Вакцинация не защищает от клещей! Вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита.

зачем на пикнике белая простыня?

Эпидемиолог, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура:

Елена Бабура Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты проверяют зеленые территории на наличие клещей белым флагом — просто проводят по траве белой тканью и смотрят на «урожай». Каких только видов мы не находим! Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыни прицепился всего один клещ.

— Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх. Сидят на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение «жертвы» — человека или животного, — поясняет Елена Бабура. — Клещи цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Медленно, но верно они находят нужное место на теле.

В пятку не вопьются, любимые места клещей — пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове.

С того момента, как маленькое членистоногое пройдет свой путь, в среднем проходит час-полтора. Это как раз то время, за которое его можно обнаружить. Впивается клещ безболезненно — в слюне есть анальгетик и «цемент», а на ротовой полости крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова. В первую же секунду укуса вирус из слюны клеща заражает кровь.

ЧЕМ ЗАРАЖАЮТ КЛЕЩИ?



Педиатр, аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова:

— Список инфекций, которые нам могут передать клещи длинный, на первом месте стоит клещевой вирусный энцефалит. Это инфекция, при которой поражается вещество головного мозга. Летальность — от двух процентов (среднеевропейский подтип вируса) до 20 процентов (дальневосточный подтип вируса). К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Риск развития воспаления мозговых оболочек и вещества головного мозга выше у ослабленных пациентов — в группе риска дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. К счастью, против клещевого энцефалита разработаны вакцины.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Снимать самостоятельно клещей нужно очень осторожно, чтобы хоботок, которым он впился в кожу, не остался в ней. Это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами.

Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата поверните тело кровососа вокруг оси и извлеките. Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этой цели средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После чего хорошо промойте руки с мылом. Если на месте укуса клеща осталась черная точка — ротовой аппарат, обработайте это место 5% йодом.

Если вы заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям.

Как защититься?

Эпидемиологи утверждают, что многие из числа укушенных пострадали не в лесу, а на придомовых территориях и дачных участках. Клещи могут приехать прямиком в ваш дом на животных — собаках и кошках, их могут принести гости на одежде или с полевыми цветами, ветками.

— Антиклещевые спреи или лосьоны — хороший способ защиты. Главное — читать инструкцию, — советует Екатерина Морозова. — В ней помимо возрастных ограничений, указывается время, в течение которого действует средство, а разбег большой — от 30 минут до нескольких часов. Даже при использовании этих средств, проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора. Прежде всего, внимательно смотрите складки кожи: клещи любят теплые и влажные места.

Помните, что легче увидеть насекомое на светлой одежде.

куда обратиться тулякам?

Исследовать клеща на инфекции можно в лабораториях (платно):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37−39−56);

ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21−23−69).

Если на месте присасывания образовалось красное пятно, повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.