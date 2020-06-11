новости
новости
Регистрация
Житель Тульской области расписал краской автомобиль оператора треноги
Фото из архива Myslo.

Житель Тульской области расписал краской автомобиль оператора треноги

Вандалу теперь придется выложить немалую сумму, чтобы возместить ущерб.

Мировой судья судебного участка № 44 Узловского судебного района вынес приговор 35-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Происшествие случилось еще 29 мая 2019 года. Вандал распылил краску из баллончика на автомобиль, принадлежащий оператору треноги. Машина находилась недалеко от 56 дома в селе Супонь Узловского района.

Владелец транспортного средства получил значительный материальный ущерб на сумму более 97 тыс. рублей.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с злоумышленника ущерба полностью поддержан представителем прокуратуры и удовлетворен судом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Узловский районТульская область
Прочее
преступлениевидеофиксация скоростиуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов – 209
За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов – 209
В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом
В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.