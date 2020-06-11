Житель Тульской области расписал краской автомобиль оператора треноги

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Вандалу теперь придется выложить немалую сумму, чтобы возместить ущерб.

Мировой судья судебного участка № 44 Узловского судебного района вынес приговор 35-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Происшествие случилось еще 29 мая 2019 года. Вандал распылил краску из баллончика на автомобиль, принадлежащий оператору треноги. Машина находилась недалеко от 56 дома в селе Супонь Узловского района.

Владелец транспортного средства получил значительный материальный ущерб на сумму более 97 тыс. рублей.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с злоумышленника ущерба полностью поддержан представителем прокуратуры и удовлетворен судом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.