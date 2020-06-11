В Тульской области сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме

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Сотрудники тульской Госавтоинспекции для обеспечения безопасности на дорогах с 12 по 14 июня будут нести службу в усиленном режиме с максимальным привлечением личного состава.

Профилактический рейды пройдут в Туле и районах области с увеличением плотности нарядов ДПС для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться пьяному вождению, выезду на встречную полосу и нарушению правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за нетрезвую езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении рецидивисту придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей либо отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.

Если вы располагаете достоверной информацией о нетрезвом вождении, сообщите об этом в УГИБДД УМВД России по Тульской области. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!