В Тульской области сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме
Для обеспечения безопасности в предстоящие праздничные дни на дорогах увеличат число экипажей ДПС.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции для обеспечения безопасности на дорогах с 12 по 14 июня будут нести службу в усиленном режиме с максимальным привлечением личного состава.
Профилактический рейды пройдут в Туле и районах области с увеличением плотности нарядов ДПС для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться пьяному вождению, выезду на встречную полосу и нарушению правил перевозки юных пассажиров.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за нетрезвую езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении рецидивисту придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей либо отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.
Если вы располагаете достоверной информацией о нетрезвом вождении, сообщите об этом в УГИБДД УМВД России по Тульской области. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы «Крым» и «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.