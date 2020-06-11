Туляки обсуждают стелу в честь ветеранов, выполненную с орфографической ошибкой

Фото: vk.com/overhear.tula

Объект установлен в недавно открывшемся сквере на Одоевском шоссе.

В Туле открылся сквер предприятия АО «Тулажелдормаш», расположенный на Одоевском шоссе. На стеле, изготовленной в честь ветеранов Великой Отечественной войны, название завода написано с ошибкой – «Тулажердормаш».

Внимательные туляки сразу же заметили опечатку и разместили фото в соцсетях. Большинство пользователей считают, что ошибка возникла из-за невнимательности дизайнера, который готовил макет, а кое-кто иронично называет стелу «продуктом ЕГЭ».