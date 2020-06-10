Сажать деревья, розы и газон у Главпочтамта в Туле в этом году не будут

Администрация Тулы считает, что зеленые насаждения могут пострадать при ремонте некачественно уложенной плитки

Администрация Тулы прислала официальный ответ на наши публикации «Благоустройство площади перед главпочтамтом в Туле: подрядчик сидит, но дело его живет?» и «Кировский сквер в Туле в этом году доделывать не планируют»

Приводим его полностью:

«Работы по благоустройству общественного пространства на пересечении пр-та Ленина и ул. Каминского (пр-т Ленина, д.33) выполнялись подрядной организацией ООО СУ «Ламма» в рамках муниципального контракта от 03.06.2019 № Ф.2019.3. Сметная стоимость работ – 26,0 млн. руб.

Работы подрядная организация должна была завершить к концу августа, однако, была допущена просрочка исполнения.

13.12.2019 на объект выходила приемочная комиссия в составе представителей МУ «ГСЕЗ», ООО «СУ ЛАММА», управления по благоустройству администрации города Тулы, ГКУ ТО «Жилкомреформа», МУ «УКС г. Тулы», организации, осуществляющей авторский надзор, представителей территориального общественного самоуправления, которая выявила ряд замечаний. В результате приняты и оплачены были следующие виды работ: демонтажные работы; устройство наружного освещения; завоз и планировка грунта; устройство интерактивных часов.

Другие виды работ, предусмотренные контрактом, не приняты. Замечания были направлены в подрядную организацию ООО СУ «ЛАММА» для устранения.

В марте текущего года состоялся повторный комиссионный выход на объект. По его итогам в подрядную организацию ООО СУ «Ламма» был направлен отказ в приемке работ, ввиду некачественного их исполнения.

В настоящее время не приняты работы по устройству плиточного покрытия в связи с некачественным их выполнением, а также по установке малых архитектурных форм.

Работы по благоустройству пространства выполняются согласно утвержденной и согласованной проектной документации.

Решение об отказе от работ по озеленению территории принято во избежание нанесения техникой вреда новым зеленым насаждениям. Работы по озеленению будут выполняться за счет средств городского бюджета после устранения подрядной организацией выявленных недостатков.

Все работы по устранению недостатков осуществляются за счет средств подрядной организации.

Выходы по приемке проходят с участием специалистов и привлечением экспертов. Официальное заключение строительно-технической экспертизы планируется получить в июне 2020 года.

В связи с нарушением запланированного срока окончания работ по устранению недостатков, к подрядной организации ООО СУ «Ламма» применяются штрафные санкции.

Работы второго этапа благоустройства Кировского сквера планировались к выполнению в 2020 году, однако, в целях разработки комплекса антикризисных мер по оптимизации расходов и обеспечения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования города Тулы, принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований в 2020 году и переносе данных работ на более поздние сроки.

Определение подрядной организации будет осуществляться конкурентным способом, посредством электронного аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после доведения лимитов денежных средств».

Депутаты Тульской городской думы также прислали официальный комментарий по ситуации:

«Депутаты Тульской городской Думы в составе приемочной комиссии принимали участие в мониторинге и приемке работ по благоустройству общественного пространства около Главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского. Были высказаны замечания по поводу некачественного исполнения работ, объект не был принят. В настоящее время подрядная организация ООО СУ «Ламма» выполняет работы по устранению недостатков за счет собственных средств.

Что касается реконструкции Кировского сквера, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и оптимизации расходов бюджета города второй этап благоустройства перенесен на более поздний срок. При этом финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по ремонту дворов полностью сохранено. При рассмотрении бюджета депутаты поддержали данное решение. Во всех округах уже начались работы по ремонту придомовых территорий. Многие дворы не благоустраивались десятилетиями. В этом году отремонтируют 60 объектов. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», задача которого повысить комфорт и качество городской среды. Несмотря на сложную ситуацию, наказы избирателей будут выполнены. Депутаты встречаются со старшими по домам, общаются с жителями, мониторят ход проведения работ».



