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Жара! В Туле 11 июня будут бесплатно раздавать питьевую воду
Фото из архива Myslo.

Жара! В Туле 11 июня будут бесплатно раздавать питьевую воду

Такая летняя акция в Туле стала традиционной.

Как сообщили в администрации Тулы, 11 июня воду будут раздавать с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

  • пл. Ленина со стороны ул. Советской;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
  • пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
  • ул. Октябрьская  95;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9; 
  • ул. Пузакова, 5;
  • ул. Смидович/9 Мая, 5; 
  • ул. Фрунзе, 5; 
  • ул. Кауля, 45; 
  • ул. Н. Руднева, 62.

При жаркой погоде раздача воды будет продолжена и в другие дни.

 
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