Жара! В Туле 11 июня будут бесплатно раздавать питьевую воду

Фото из архива Myslo.

Такая летняя акция в Туле стала традиционной.

Как сообщили в администрации Тулы, 11 июня воду будут раздавать с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:

пл. Ленина со стороны ул. Советской;

пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

ул. Октябрьская 95;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

ул. Смидович/9 Мая, 5;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62.

При жаркой погоде раздача воды будет продолжена и в другие дни.