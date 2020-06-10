Фото из архива Myslo.
Жара! В Туле 11 июня будут бесплатно раздавать питьевую воду
Такая летняя акция в Туле стала традиционной.
Как сообщили в администрации Тулы, 11 июня воду будут раздавать с 10.00 до 19.00 по следующим адресам:
- пл. Ленина со стороны ул. Советской;
- пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
- пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
- ул. Октябрьская 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Смидович/9 Мая, 5;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62.
При жаркой погоде раздача воды будет продолжена и в другие дни.
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