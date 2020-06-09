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В Советском и Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду
Фото из архива Myslo

В Советском и Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду

Временные перебои с водоснабжением также коснуться и жителей п. Барсуки.

Тулагорводоканал сообщает, что 9 июня с 10.00 часть Тулы останется без воды:

  • ул. Щегловская засека, 32,
  • п. Барсуки, ул. Октябрьская – ул. Гоголя, ул. Пушкина – ул. Гоголя.

Подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам: 

  • ул. Щегловская засека д.д. 35, 34, 37, 30, 32, 41, 43, 45, 47, 49, 51, танхаусы
  • ул. Щегловская засека д.д. 30д, 30б, 30в, 30г, 30е,
  • частный сектор 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Дачные проезды.

9 июня с 10.30 будут проводить ремонтно-восстановительные по следующим адресам:

  • п. Барсуки,
  • ул. Пушкина, школа,
  • ул. Шоссейная, д.д. 16, 20, 24,
  • частный сектор: ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Песочная,

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает Тулагорводоканал.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:15 +2
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