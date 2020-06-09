Фото из архива Myslo
В Советском и Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду
Временные перебои с водоснабжением также коснуться и жителей п. Барсуки.
Тулагорводоканал сообщает, что 9 июня с 10.00 часть Тулы останется без воды:
- ул. Щегловская засека, 32,
- п. Барсуки, ул. Октябрьская – ул. Гоголя, ул. Пушкина – ул. Гоголя.
Подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам:
- ул. Щегловская засека д.д. 35, 34, 37, 30, 32, 41, 43, 45, 47, 49, 51, танхаусы
- ул. Щегловская засека д.д. 30д, 30б, 30в, 30г, 30е,
- частный сектор 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Дачные проезды.
9 июня с 10.30 будут проводить ремонтно-восстановительные по следующим адресам:
- п. Барсуки,
- ул. Пушкина, школа,
- ул. Шоссейная, д.д. 16, 20, 24,
- частный сектор: ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Песочная,
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает Тулагорводоканал.
Другие статьи по темам