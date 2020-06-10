новости
новости
Регистрация
Работы на коллекторе в Привокзальном округе Тулы завершены

Работы на коллекторе в Привокзальном округе Тулы завершены

Рабочие приступили к заполнению системы водой.

Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе завершены. Об этом сообщили в администрации города Тулы.

Напомним, в Привокзальном округе Тулы проводились аварийно-восстановительные работы на 2-м участке железобетонного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.
 
Накануне в процессе работ выявили полное разрушение смежных секций канализационного коллектора.
 
В результате было принято решение о строительстве байпасной линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
коммунальная аварияработы завершены
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Я свободен!» Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
«Я свободен!» Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции
Погода в Туле 10 июня: тридцатиградусная жара, без осадков
Погода в Туле 10 июня: тридцатиградусная жара, без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.