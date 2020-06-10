Работы на коллекторе в Привокзальном округе Тулы завершены

Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе завершены. Об этом сообщили в администрации города Тулы.

Напомним, в Привокзальном округе Тулы проводились аварийно-восстановительные работы на 2-м участке железобетонного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.

Накануне в процессе работ выявили полное разрушение смежных секций канализационного коллектора.

В результате было принято решение о строительстве байпасной линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.