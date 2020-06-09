В Алексине два рецидивиста отобрали у подростка телефон
Злоумышленники были оперативно установлены и задержаны. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.
Алексинские полицейские установили подозреваемых в грабеже. По предварительным данным, накануне вечером на одной из улиц двое мужчин отобрали у 16-летнего подростка мобильник и 500 рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативники быстро установили личности и местонахождение нападавших. Двое 21-летних неработающих ранее судимых парней признались в содеянном. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.
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