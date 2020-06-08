Почему на Казанской набережной из-под фонарей идет дым?

6 июня 2020 года ночью пользователь Myslo a-t-o-s прошелся по набережной и заметил странный дымок идущий от некоторых фонариков. Свои наблюдения читатель описал в блоге «Народный журналист» и приложил к блогу фото:

И видео:

«Может, я чего-то не знаю или не понимаю? Но, по-моему, дыма от фонариков быть не должно. Или как? Помогите разобраться! Кажется, что в подобном месте и при таких условиях дым может появиться в двух случаях:

дым нагнетается снизу из-под фонарика,

дым образуется вследствие нагревания,

это не дым, а пар (но тоже от нагревания).

Дым идёт из земли, из-под дёрна, как раз оттуда, где воткнуто основание осветительного элемента. Скорее всего, что-то там внизу нагревается, и я видел пар от того, что мокрый дёрн контактировал с чем-то горячим. Разве так надо? Также возможно, что там уже КЗ и дымит, например, изоляция провода/кабеля».

Туляк задает вопрос, кто следит за проводкой, проложенной под дёрном, после дождей?

За комментарием Myslo обратился в администрацию города, которая призвана следить за состоянием набережной и всех ее объектов. Как сообщили в администрации, сегодня, 8 июня, специалисты орагнизации «Тулагорсвет» проведут диагностику светового оборудования на набережной, для выявления и дальнейшего устранения неполадок.

А нашему читателю — большое спасибо за своевременный сигнал и неравнодушие!