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Почему на Казанской набережной из-под фонарей идет дым?

Почему на Казанской набережной из-под фонарей идет дым?

Этим вопросом задался пользователь Myslo. Таинственный дымок он заснял на видео.

6 июня 2020 года ночью пользователь Myslo a-t-o-s прошелся по набережной и заметил странный дымок идущий от некоторых фонариков. Свои наблюдения читатель описал в блоге «Народный журналист» и приложил к блогу фото:

И видео:

«Может, я чего-то не знаю или не понимаю? Но, по-моему, дыма от фонариков быть не должно. Или как? Помогите разобраться! Кажется, что в подобном месте и при таких условиях дым может появиться в двух случаях:

  • дым нагнетается снизу из-под фонарика,
  • дым образуется вследствие нагревания,
  • это не дым, а пар (но тоже от нагревания).

Дым идёт из земли, из-под дёрна, как раз оттуда, где воткнуто основание осветительного элемента. Скорее всего, что-то там внизу нагревается, и я видел пар от того, что мокрый дёрн контактировал с чем-то горячим. Разве так надо? Также возможно, что там уже КЗ и дымит, например, изоляция провода/кабеля».

Туляк задает вопрос, кто следит за проводкой, проложенной под дёрном, после дождей?

 

За комментарием Myslo обратился в администрацию города, которая призвана следить за состоянием набережной и всех ее объектов. Как сообщили в администрации, сегодня, 8 июня, специалисты орагнизации «Тулагорсвет» проведут диагностику светового оборудования на набережной, для выявления и дальнейшего устранения неполадок.

А нашему читателю — большое спасибо за своевременный сигнал и неравнодушие!

 

 

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:50 +12
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