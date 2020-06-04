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В Тульской области хотят полностью запретить продажу алкоголя три дня в году
Фото: pixabay.com.

В Тульской области хотят полностью запретить продажу алкоголя три дня в году

Об этом говорится в законопроекте.

В Тульскую областную Думу внесли законопроект о поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Как сказано в документе, на территории региона будет действовать полный запрет на продажу алкоголя в День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября). А в случае, если День знаний выпадает на воскресенье, продажа спиртного должна быть запрещена в следующий за 1 сентября рабочий день.

По словам законотворцев, внесенные изменения должны помочь в снижении потребления алкоголя молодежью и минимизации негативных последствий употребления спиртного.

На сегодняшний день на территории Тульской области действует запрет на продажу алкоголя в будние дни с 22.00 до 14.00, в праздничные – с 22.00 до 12.00.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:00 −11
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