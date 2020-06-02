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За неделю от укусов клещей пострадали более 100 туляков

За неделю от укусов клещей пострадали более 100 туляков

Чаще всего кровососы атакуют в лесу, на дачных участках и во дворах.

С 12 марта на присасывание клещей пожаловались 595 жителей Тульской области (254 из них – дети). По сравнению с прошлым годом статистика снизилась более чем вдвое (в 2019 году за тот же период было зафиксировано 1226 обращений).

В последнюю неделю мая от клещей пострадали 123 человека (65 из них – дети). Укусы зафиксированы в Туле и Донском, а также в Алексинском, Новомосковском, Заокском, Ефремовском, Киреевском и Узловском районах области.

Чаще всего клещи присасываются во время выездов на природу – в лесах, на дачных участках, а также на придомовых территориях. На наличие инфекционных заболеваний исследованы 486 клещей. В 29 пробах имеется возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6 – гранулоцитарного анаплазмоза человека. От клещей обработано более 200 га территории.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:25 +2
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