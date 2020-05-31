Тулячка прилетела в Сочи в командировку и угодила в обсерватор: «Это практически тюрьма!»

Фото: instagram.com/katya_ivanova_live

Екатерина Иванова планировала провести в Краснодарском крае два дня, но уже шесть дней не может даже выйти на улицу.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Екатерина Иванова, владелица известной тульской студии красоты. Сейчас она находится в обсерваторе в Адлере. Девушка прилетела в Сочи в двухдневную командировку, но прямо из аэропорта её доставили в один из отелей, переоборудованных под обсерватор, и взяли анализ на коронавирус.

– Мне сказали, что я обязана находиться здесь две недели. Никаких постановлений, предписаний и других документов мне не выдавали. При этом у меня с документами всё в порядке – есть командировочное удостоверение, приказ, всё как положено. На территории обсерватора находятся росгвардейцы, которые следят за каждым нашим шагом.

Екатерина находится в одном из адлерских отелей уже шестой день, в Туле её ждут дети. Хроники своего «коронавирусного заточения» девушка публикует в Instagram. Результаты первого теста на COVID-19 оказались отрицательными, на 10-й день карантина тулячке предстоит сдать второй, контрольный анализ.

– Отношение к нам ужасное. Никто ничего не объясняет, все сотрудники ходят в защитной экипировке, не представляются, на вопросы не отвечают. Я четыре дня не могла нормально поесть – я не употребляю мясо, а вегетарианской пищи здесь нет. На четвертый день я решила дойти до врача и попутно забрать заказ из службы доставки еды, но стоило мне выйти из номера, чтобы забрать заказ, как на меня составили административный протокол. Полицейские угрожали применить физическую силу.

В один из дней соседке Екатерины стало плохо – вызвали скорую помощь, но у врачей не оказалось медикаментов.

Персонал предложил получить необходимые лекарства от друзей или знакомых, но передачи для постояльцев «карантинного» отеля не принимаются.

– Мне не могут передать даже рыбные консервы. Фрукты, соки – ничего этого нельзя. А между тем, в обсерваторе находятся беременные женщины и дети. Я заказала рыбное филе – пакет с едой отобрали и не вернули. Это практически тюрьма! Передачи мы можем получать только в определенное время, к кому не успели приехать родственники и друзья – остаётся без еды, вещей и предметов первой необходимости.

Тулячка пожаловалась на действия полицейских в прокуратуру Краснодарского края, там ей посоветовали написать заявление в Следственный Комитет.

По словам девушки, многие постояльцы обсерватора добровольно соглашаются на штраф – составляется протокол об административном правонарушении и человек покидает обсерватор. Сумма взыскания составляет от 15 до 40 тысяч рублей.