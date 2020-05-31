новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропали мужчина и женщина

В Тульской области пропали мужчина и женщина

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в их поисках.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 47-летнюю тулячку Елену Политову, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Одежда: тёмная кофта в белую крапинку, тёмно-синие штаны. При себе большая кожаная сумка.

В Белёвском районе пропал 64-летний Анатолий Катуркин. Его ищут с 12 апреля. 

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Особые приметы: на фотографии мужчина изображён с усами, но сейчас может быть без них.

Если вы видели кого-либо из пропавших, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпропал мужчинапропала женщинапоисковый отряд Лиза Алертвнимание розыск
Место
Тульская областьТулаБелевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле после ливня опять затопило Красноармейский проспект
В Туле после ливня опять затопило Красноармейский проспект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.