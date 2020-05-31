В Тульской области пропали мужчина и женщина

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в их поисках.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 47-летнюю тулячку Елену Политову, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Одежда: тёмная кофта в белую крапинку, тёмно-синие штаны. При себе большая кожаная сумка.

В Белёвском районе пропал 64-летний Анатолий Катуркин. Его ищут с 12 апреля.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Особые приметы: на фотографии мужчина изображён с усами, но сейчас может быть без них.