Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем
Это связано с проведением военных парадов в честь 75-летия Победы.
Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты. В эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В соответствующем указе отмечается, что в 10.00 в Москве на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22.00 состоятся артиллерийские салюты.
Напомним, что в Тульской области уже началась подготовка к военному параду. Первая репетиция намечена на 3 июня.
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