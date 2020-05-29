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Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

Это связано с проведением военных парадов в честь 75-летия Победы.

Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты. В эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В соответствующем указе отмечается, что в 10.00 в Москве на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22.00 состоятся артиллерийские салюты.
 

 

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