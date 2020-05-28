В Туле начали подготовку к военному параду. Он пройдет 24 июня

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28 мая губернатор Алексей Дюмин провел совещание по проведению парада в городе-герое Туле.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил о проведении военного парада к 75-летию Победы на Красной площади 24 июня. В этот день парады пройдут по всей стране.

Глава региона отметил, что в нынешней ситуации ключевой вопрос – это соблюдение безопасности. Федеральный Роспотребнадзор готовит рекомендации по проведению парадов в условиях распространения коронавируса. Аналогичный документ регионального значения Алексей Дюмин поручил подготовить руководителю Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александру Ломовцеву.

Основная организационная работа, взаимодействие со 106-й воздушно-десантной дивизией, подготовка техники и личного состава ложится на комитет по региональной безопасности. Председатель комитета Сергей Косов доложил, что 106-я воздушно-десантная дивизия уже уточнила состав участников парада. Планируется дополнительное прибытие техники, которая будет задействована на мероприятии. Тренировки начнутся с 3 июня. Губернатор отметил, что парад необходимо организовать в короткие сроки, поэтому важно начинать подготовку уже сейчас, и поручил председателю комитета совместно с Управлением МЧС организовать дезинфекцию мест проведения тренировок и репетиций парада.

Подготовку парада будет координировать первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин как руководитель регионального оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы.

– Все организационные мероприятия должны проводиться при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, – подчеркнул Алексей Дюмин.