Тульские предприятия получили беспроцентные кредиты на 80 млн рублей

Всего в банки от представителей малого бизнеса поступило 387 заявок. 218 из них одобрены.

Предприятия Тульской области продолжают получать в банках беспроцентные кредиты в рамках госпрограммы по сохранению рабочих мест, сообщает тульское отделение Банка России.

Банки получили от представителей тульского малого бизнеса 387 обращений на предоставление кредитов под ноль процентов. Одобрено 218 заявок на сумму более 315,5 млн рублей. 70 малых предприятий и 40 индивидуальных предпринимателей уже получили первые ссуды на сумму 80,1 млн рублей.

Представители 1131 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области обратились в банки за реструктуризацией кредитов. Рассмотрено 1061 такое обращение, по 71,8% заявок приняты положительные решения.