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Розыск пропавших в Тульской области пенсионеров прекращён: один из них погиб

Розыск пропавших в Тульской области пенсионеров прекращён: один из них погиб

Тело 71-летнего мужчины нашли в поле без признаков насильственной смерти.

Накануне поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили о розыске двух пенсионеров – Александр Семёнов ушёл из дома в Туле, Вячеслав Широков пропал в Ефремове.

29 мая волонтёры сообщили о том, что розыск прекращён. Александра Семёнова нашли на одной из улиц Тулы – мужчине стало плохо, он потерял сознание.

Вячеслав Широков погиб – тело без признаков насильственной смерти было обнаружено возле одного из посёлков Ефремовского района. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:52 0
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