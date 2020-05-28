В Тульской области расчистят Упу и Оку

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В Тульской области началась подготовка к расчистке участков Оки и Упы. Работы пройдут в Белёве и Одоеве. Обустраиваются подъездные пути и площадки, вдоль берегов убирают древесную растительность, идет монтаж оборудования.

Планируется расчистить 2,5 километра русла Оки – рабочие извлекут упавшие деревья, деревянные сваи моста, уберут завалы в прибрежной полосе, откачают 32 тыс. кубометров донных отложений. Для восстановления экосистемы водоёма в воду выпустят 111 500 мальков сазана.

В Одоеве планируется расчистить русло Упы. Проектом предусмотрена откачка донных отложений, удаление накренившихся, поврежденных, сухостойных и больных деревьев, болотной растительности. После работ участки будут рекультивированы. За два года на расчистку рек планируется потратить почти 80 млн рублей.