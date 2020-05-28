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В Тульской области за сутки 110 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки 110 новых случаев коронавируса

За всё время коронавирусную инфекцию подхватили 3532 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы.

107 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 8785 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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