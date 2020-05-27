«Масочный» режим может быть введен на всей территории Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом шла речь на рабочем совещании по эпидемиологической обстановке в региональном правительстве.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что на протяжении 3 дней в регионе фиксируется значимый ежедневный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Рост идет, в том числе, за счет людей в возрасте старше 65 лет и медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Тульская область подошла к пику заболеваемости. В дальнейшем ожидается постепенное снижение числа новых случаев.

Алексей Дюмин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда ограничений.

В частности, необходимо проработать вопросы продления режима самоизоляции для людей старше 65 лет и введения обязательного «масочного» режима на территории всего региона.