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В Туле пьяный водитель микроавтобуса вылетел на встречку и устроил лобовое столкновение

В Туле пьяный водитель микроавтобуса вылетел на встречку и устроил лобовое столкновение

В ДТП пострадала пассажирка легковушки.

Авария с участием Renault Sandero и Volkswagen Transporter случилась днем 27 мая на Епифанском шоссе, напротив дома №28-а.

По словам участников аварии, микроавтобус двигался в сторону улицы Кутузова, а легковушка ехала во встречном направлении.

Очевидцы рассказали, что внезапно Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка легковушки.

В присутствии понятых на месте сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование водителя микроавтобуса. Прибор показал, что мужчина пьян: 1,065 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники УГИБДД.

 

Галерея
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 1
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 2
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 3
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 4
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 5
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 6
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 7
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 8
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 9
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 10
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 11
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 12
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 13
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 14
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 15
ДТП на Епифанском шоссе, 27.05.20, Фото: 16
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:36 +6
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