В Туле пьяный водитель микроавтобуса вылетел на встречку и устроил лобовое столкновение
В ДТП пострадала пассажирка легковушки.
Авария с участием Renault Sandero и Volkswagen Transporter случилась днем 27 мая на Епифанском шоссе, напротив дома №28-а.
По словам участников аварии, микроавтобус двигался в сторону улицы Кутузова, а легковушка ехала во встречном направлении.
Очевидцы рассказали, что внезапно Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка легковушки.
В присутствии понятых на месте сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование водителя микроавтобуса. Прибор показал, что мужчина пьян: 1,065 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
На момент публикации новости на месте работают сотрудники УГИБДД.
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