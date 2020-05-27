В Туле пьяный водитель микроавтобуса вылетел на встречку и устроил лобовое столкновение

Авария с участием Renault Sandero и Volkswagen Transporter случилась днем 27 мая на Епифанском шоссе, напротив дома №28-а.

По словам участников аварии, микроавтобус двигался в сторону улицы Кутузова, а легковушка ехала во встречном направлении.

Очевидцы рассказали, что внезапно Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка легковушки.

В присутствии понятых на месте сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование водителя микроавтобуса. Прибор показал, что мужчина пьян: 1,065 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники УГИБДД.