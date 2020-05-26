Иллюстрации Игоря Королева.
Как коронавирус повлиял на жизнь туляков – итоги опросов Myslo в инфографике
В мае мы спрашивали читателей Myslo о том, как пандемия изменила их жизнь. Вот что из этого получилось.
По данным ВЦИОМ, за время пандемии свой доход сохранили 60% россиян. Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, мы провели опросы на сайте Myslo.
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