Опрос Myslo: как коронавирус ударил по вашему кошельку?

Фото из архива Myslo.

Пандемия внесла свои коррективы в экономику всей страны. А как живут туляки в новых условиях? Нам важно ваше мнение!

Фонд общественного мнения накануне обнародовал статистику, согласно которой доходы россиян снизились у 50% семей, еще у 47% они не изменились, а у 2% счастливчиков даже выросли.

Стоит ли доверять статистике? Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле!

Что у вас с работой?

Как пандемия отразилась на зарплате?

Как вы оцениваете свое финансовое положение?

От каких трат пришлось отказаться в апреле?

Смогли внести все обязательные ежемесячные платежи?

Делитесь в комментариях, коснулись вас финансовые трудности во время пандемии? И как с ними справляетесь?