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Опрос Myslo: как коронавирус ударил по вашему кошельку?
Фото из архива Myslo.

Опрос Myslo: как коронавирус ударил по вашему кошельку?

Пандемия внесла свои коррективы в экономику всей страны. А как живут туляки в новых условиях? Нам важно ваше мнение!

Фонд общественного мнения накануне обнародовал статистику, согласно которой доходы россиян снизились у 50% семей, еще у 47% они не изменились, а у 2% счастливчиков даже выросли.

Стоит ли доверять статистике? Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле!

Делитесь в комментариях, коснулись вас финансовые трудности во время пандемии? И как с ними справляетесь?

 

Сюжет: Коронавирус
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