Фото из архива Myslo.
Опрос Myslo: как коронавирус ударил по вашему кошельку?
Пандемия внесла свои коррективы в экономику всей страны. А как живут туляки в новых условиях? Нам важно ваше мнение!
Фонд общественного мнения накануне обнародовал статистику, согласно которой доходы россиян снизились у 50% семей, еще у 47% они не изменились, а у 2% счастливчиков даже выросли.
Стоит ли доверять статистике? Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле!
Делитесь в комментариях, коснулись вас финансовые трудности во время пандемии? И как с ними справляетесь?
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