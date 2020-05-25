Треть жителей Тульской области находится в группе риска из-за COVID-19

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области на карантин закрыты 12 домов-интернатов и 4 стационара, в которых проживают 2847 человек. Их сотрудники работают сменами по 14 дней. На надомном социальном обслуживании находятся 13825 человек.

На базе Единого центра по координации системы долговременного ухода работает горячая линия для приема заявок на доставку продуктов и лекарств. Более 12 тысяч одиноких пожилых людей старше 85 лет и инвалидов-колясочников получили продуктовые наборы.

Для работников стационаров установлены дополнительные выплаты, им предоставляется бесплатное питание. Более 600 соцработников уже получили региональные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Сотрудники второй смены получат их до 27 мая. Также скоро в регион поступят средства для федеральных выплат.

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Елена Агаева сообщила, что работающие пенсионер автоматически получили больничные с 6 апреля по 29 мая.

Региональное отделение соцстраха уже сделало более 38 тысяч выплат на общую сумму более 404 млн рублей. В этом году туда поступило более 28000 заявок на обеспечение средствами реабилитации от 9618 инвалидов. Выполнено более 60% заявок.