Фото из архива Myslo
В Тульской области опрокинулась легковушка: погибли три человека
Страшная авария произошла на 38-м километре дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево».
Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 38-м километре дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, примерно в 22.00, водитель автомобиля Vortex не справился с управлением – машина опрокинулась на проезжую часть.
Погибли три человека – двое мужчин и женщина. Их личности и все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
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