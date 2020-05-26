новости
новости
Регистрация
В Тульской области опрокинулась легковушка: погибли три человека
Фото из архива Myslo

В Тульской области опрокинулась легковушка: погибли три человека

Страшная авария произошла на 38-м километре дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 38-м километре дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, примерно в 22.00, водитель автомобиля Vortex не справился с управлением – машина опрокинулась на проезжую часть.

Погибли три человека – двое мужчин и женщина. Их личности и все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 00:09 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариясмертельное ДТПпогибли в ДТПтульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской областиУМВД России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Треть жителей Тульской области находится в группе риска из-за COVID-19
Треть жителей Тульской области находится в группе риска из-за COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.