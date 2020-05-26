В Тульской области опрокинулась легковушка: погибли три человека

Фото из архива Myslo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 38-м километре дороги «Щекино – Одоев – Арсеньево».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, примерно в 22.00, водитель автомобиля Vortex не справился с управлением – машина опрокинулась на проезжую часть.

Погибли три человека – двое мужчин и женщина. Их личности и все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.