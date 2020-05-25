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Последний звонок: тульские школы присоединились к онлайн-марафону

Последний звонок: тульские школы присоединились к онлайн-марафону

Тульские ребята уверены, что именно в этом и была его оригинальность – еще ни один последний звонок не проводился в онлайн-режиме.

Традиционно 25 мая по всей России проходит Последний звонок — это бесконечно трогательный день в жизни каждого выпускника школы. Это всегда яркий праздник, остающийся в памяти навсегда. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и привычный формат праздника заменил онлайн.

Тульские ребята уверены, что именно в этом и была его оригинальность — еще ни один последний звонок не проводился в онлайн-режиме. Myslo побывал на последнем звонке в Центре образования № 58.

Вместо сцены — монитор ноутбука, зрительный зал — «иконки» участников конференции, а вместо песен, танцев и сценок — видеоролик. Но улыбки и слезы на глазах ребят, учителей и родителей те же, что и были бы в привычном формате.

Екатерина Карпова

- Мы сегодня хотим сказать спасибо нашим учителям за терпение и знания, которые они нам дали. Школа новая, мы были первым набором учеников. Очень приятно быть ее первыми выпускниками! Спасибо нашим учителям, они знают, что мы их любим и ценим, мы обязательно найдем возможность сказать им это лично. Последний звонок в онлайне – не самое страшное. Да, мы готовились к нему, но ничего, у нас же еще будет выпускной!

Валерия Гринек

Валерия Гринек

- Каждый ученик все 11 лет, как бы он не любил свою школу и одноклассников, ждет последнего звонка. Поэтому, конечно, очень грустно, что мы не смогли сегодня встретиться в живую. У нас должен был состояться грандиозный праздник. Уже с февраля мы строили планы, разделились по парам, чтобы танцевать вальс, а после весенних каникул должны были начаться основные репетиции. Мы планировали сами делать книгу выпускников, от руки вписывая в нее воспоминания о школе... Но в нынешней ситуация сделать это было невозможно. Поэтому каждый из нас на листочке написал воспоминания и пожелания самому себе в будущее, прикрепил к нему свою фотографию, сфотографировал и отослал в школу. Эти фото стали основой для видеокниги, которую мы сможем посмотреть, когда будем приходить на встречу выпускников. Также мы сделали ролик с воспоминаниями о нашем классе. Надеемся, что раз экзамены начнутся, когда пандемия пройдет, то и выпускной мы сможем отпраздновать уже в обычном формате.

25 мая Тульская область присоединилась к онлайн-марафону «Всероссийский последний звонок». Старт праздничным мероприятиям дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он вышел в прямой эфир с выпускниками всей страны и поздравил их с праздником.

Выпускников тульских школ в видеообращении поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- И пусть в этом году не получается отметить его торжественно — это всё равно важный, особенный день для каждого из вас. Совсем скоро вы сделаете шаг в новую — взрослую жизнь. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей учёбе и выборе профессии. Уверен, вы сможете реализовать себя, найти достойную работу здесь — на родной земле, в Тульской области. Успехов и удачи! В учёбе, в работе, во всех делах! — пожелал 11-классникам глава региона.

Ребята посмотрели видеоролики, созданные с их участием, а потом в прямом эфире поблагодарили учителей.

Они рассказали о том, какие эмоции сейчас испытывают, что очень гордятся быть первыми выпускниками новой школы. Выпускники вспоминали, как они познакомились, сдружились, как интересно проходили их уроки. Конечно, пожелали друг другу успехов на экзаменах: ведь многие будут в этом году поступать в вузы. И пообещали зажигательно отметить выпускной!

Дмитрий Феофилов

- Последний звонок не мог пройти очно, но наши учителя подарили нам незабываемые эмоции, которые останутся с нами навсегда. Мы обязательно с теплом будем вспоминать этот день. Наши родители были рядом и тоже смотрели Последний звонок. Очень приятно было всех увидеть сегодня, все соскучились по школе и друг по другу. Надеемся, что впереди у нас выпускной! Всех с праздником!

 

Директор школы Наталья Гришина:

Наталья Гришина

- Когда уходили на дистанционное обучение, многие надеялись, что все это быстро закончится, и они смогут посидеть еще за партами в школе. На видеоуроках передавали друг другу приветы — живого общения, конечно же, не хватало. И мы, учителя, тоже скучали по ним, школа без детей – это не школа. Но в нашей ситуации ничего не поделаешь...

К Последнему звонку мы готовились по скайпу, выбирали ведущих, распределяли роли, репетировали по сценарию. Ребята подготовили свой видеоролик о том, как провели эти два года в школе, записали послание будущим первоклассникам.

В этом году мы заложили традицию — дарить памятную книгу, сделанную выпускниками, которая сохранит их мысли, планы и пожелания, какие у них есть на момент выпуска. Ученики смогут ее пересматривать, когда будут приходить на встречи выпускников. На первое сентября планируем пригласить их, по возможности, на наш праздник.

 

 

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Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 1
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 2
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 3
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 4
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 5
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 6
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 7
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 8
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 9
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 10
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 11
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 12
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 13
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 14
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 15
Последний звонок в дистанте: тульские школы присоединились к онлайн-марафону, Фото: 16
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 22:05 0
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