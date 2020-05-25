Последний звонок: тульские школы присоединились к онлайн-марафону

Тульские ребята уверены, что именно в этом и была его оригинальность – еще ни один последний звонок не проводился в онлайн-режиме.

Традиционно 25 мая по всей России проходит Последний звонок — это бесконечно трогательный день в жизни каждого выпускника школы. Это всегда яркий праздник, остающийся в памяти навсегда. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и привычный формат праздника заменил онлайн.

Тульские ребята уверены, что именно в этом и была его оригинальность — еще ни один последний звонок не проводился в онлайн-режиме. Myslo побывал на последнем звонке в Центре образования № 58.

Вместо сцены — монитор ноутбука, зрительный зал — «иконки» участников конференции, а вместо песен, танцев и сценок — видеоролик. Но улыбки и слезы на глазах ребят, учителей и родителей те же, что и были бы в привычном формате.

Екатерина Карпова - Мы сегодня хотим сказать спасибо нашим учителям за терпение и знания, которые они нам дали. Школа новая, мы были первым набором учеников. Очень приятно быть ее первыми выпускниками! Спасибо нашим учителям, они знают, что мы их любим и ценим, мы обязательно найдем возможность сказать им это лично. Последний звонок в онлайне – не самое страшное. Да, мы готовились к нему, но ничего, у нас же еще будет выпускной!

Валерия Гринек - Каждый ученик все 11 лет, как бы он не любил свою школу и одноклассников, ждет последнего звонка. Поэтому, конечно, очень грустно, что мы не смогли сегодня встретиться в живую. У нас должен был состояться грандиозный праздник. Уже с февраля мы строили планы, разделились по парам, чтобы танцевать вальс, а после весенних каникул должны были начаться основные репетиции. Мы планировали сами делать книгу выпускников, от руки вписывая в нее воспоминания о школе... Но в нынешней ситуация сделать это было невозможно. Поэтому каждый из нас на листочке написал воспоминания и пожелания самому себе в будущее, прикрепил к нему свою фотографию, сфотографировал и отослал в школу. Эти фото стали основой для видеокниги, которую мы сможем посмотреть, когда будем приходить на встречу выпускников. Также мы сделали ролик с воспоминаниями о нашем классе. Надеемся, что раз экзамены начнутся, когда пандемия пройдет, то и выпускной мы сможем отпраздновать уже в обычном формате.

25 мая Тульская область присоединилась к онлайн-марафону «Всероссийский последний звонок». Старт праздничным мероприятиям дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он вышел в прямой эфир с выпускниками всей страны и поздравил их с праздником.

Выпускников тульских школ в видеообращении поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- И пусть в этом году не получается отметить его торжественно — это всё равно важный, особенный день для каждого из вас. Совсем скоро вы сделаете шаг в новую — взрослую жизнь. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей учёбе и выборе профессии. Уверен, вы сможете реализовать себя, найти достойную работу здесь — на родной земле, в Тульской области. Успехов и удачи! В учёбе, в работе, во всех делах! — пожелал 11-классникам глава региона.

Ребята посмотрели видеоролики, созданные с их участием, а потом в прямом эфире поблагодарили учителей.

Они рассказали о том, какие эмоции сейчас испытывают, что очень гордятся быть первыми выпускниками новой школы. Выпускники вспоминали, как они познакомились, сдружились, как интересно проходили их уроки. Конечно, пожелали друг другу успехов на экзаменах: ведь многие будут в этом году поступать в вузы. И пообещали зажигательно отметить выпускной!

Дмитрий Феофилов - Последний звонок не мог пройти очно, но наши учителя подарили нам незабываемые эмоции, которые останутся с нами навсегда. Мы обязательно с теплом будем вспоминать этот день. Наши родители были рядом и тоже смотрели Последний звонок. Очень приятно было всех увидеть сегодня, все соскучились по школе и друг по другу. Надеемся, что впереди у нас выпускной! Всех с праздником!

Директор школы Наталья Гришина: