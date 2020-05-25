Без цифрового пропуска нельзя: в Тульскую область не пустили 4000 человек

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил о работе полиции в условиях пандемии коронавируса. По его словам, за последнюю неделю с 18 по 24 мая результативность рейдов по пресечению нарушений масочного режима и самоизоляции стала выше. Сотрудники полиции продолжают патрулирование общественных пространств и парков. Только за минувшие сутки выявили 105 правонарушений.



Продолжается работа «коронавирусных» постов на въездах в область. За весь период их работы (с 30 апреля) на территорию региона не было допущено порядка 4 тысяч человек. В основном, из-за отсутствия электронных пропусков.

Начальник Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов доложил о работе по дезинфекции общественных пространств, остановок, транспорта.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в Туле ежедневно проводят обработку транспорта, остановочных павильонов, подземных переходов и общественных мест. Также обрабатывают территории детских садов.