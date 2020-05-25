Где в Туле не будет электричества 26 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 12.00 до 19.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Мосина, 29,
- ул. Фрунзе, 1-г,
- ул. Ф. Энгельса, 145, 62, 143, 145-а, 147-а, 141 к. 2,
- ул. Жаворонкова, 2,
- пр-т Ленина, 72, 74, 74-а, 76-а,
- ул. Вересаева, 22, 26,
- пр-д, Первомайский, 2-4, 3-а,
- ул. Демонстрации, 19, 27, 27 к. 1,
- ул. Первомайская, 48,
- ул. Одоевская, 50,
- ул. Вильямса, 26-а, 36, 38, 30, 38-б,
- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15, 20,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
- пр-д Тулицкий, 1-3 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- ул. 3-я Волоховская, 20,
- Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
- Новорабочий пр-д 13-26, 40-50,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- п. Михалково: ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22,
- ул. Невская, 10, 19, 11,
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
- ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а,
- ул. Вятская, 2, 4,
- ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
- ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
- ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20,
- ул. Казанская, 2,
- д. Ивановка: ул. Придорожная, 2,
- ул. Венёвская,
- ул. Альпийская,
- ул. Чукотская,
- ул. Архангельская,
- 1-й и 2-й Архангельские пр-ды,
- ул. Луговая,
- ул. Садовая,
- ул. Ивановская,
- ул. Лесная,
- ул. Новая,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-24 (чётн.), 21-а, 23-35 (нечётн.),
- п. Комсомольский: ул. Станционная, 12-44 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 1, 2.
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