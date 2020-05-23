В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 23 мая
Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией по-прежнему в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную карту подтвержденных случаев COVID-19. Напомним, коронавирус есть во всех районах региона. Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Щекино и Алексин.
За всё время в области 3005 человек заразились коронавирусной инфекцией (за предыдущие сутки +89 случай), выздоровели 1182 человека, умерли 20.
Детализация по населенным пунктам:
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